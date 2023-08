Mancini, il 4 agosto la nomina a coordinatore di tutte le squadre

(LaPresse) Il ct della nazionale Roberto Mancini si occuperà direttamente della selezione e dell’attività tecnica delle nazionali A, Under 21 e 20. Lo ha stabilito il Consiglio federale della Figc. Carmine Nunziata è il nuovo tecnico della nazionale Under 21. Sale nella nazionale maggiore, come vice di Roberto Mancini, Alberto Bollini che ha guidato l'U19 al recente titolo europeo. Entra nello staff azzurro l'ex campione del mondo Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva. All'U20 arriva Attilio Lombardo con la new entry di Francesco Antonioli , come preparatore dei portieri.