Senato, La Russa ricorda in Aula Maria Fida Moro

(LaPresse) Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto nell'Aula di Palazzo Madama per ricordare Maria Fida Moro, figlia del leader Dc Aldo Moro ed ex senatrice, scomparsa all'età di 77 anni. È stato lo stesso La Russa a comunicare la notizia all'Aula, chiedendo all'assemblea di osservare qualche attimo di silenzio. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE