Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 dicembre

Ecco una serie di eventi e appuntamenti da non perdere nel weekend a Roma e dintorni per sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023. Grandi e piccoli potranno soddisfare le proprie esigenze. Lights in Nature nei Giardini Brancaccio. Grandi e piccini potranno vivere un’avventura notturna ricca di incredibili proiezioni e spettacolari giochi di luce che celebrano l’armonia tra l’uomo e la natura e rappresentano la vita sul Pianeta Terra attraverso i suoi quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Christmas World a Villa Borghese. Fino al 7 Gennaio 2024 lo storico parco di Roma farà da cornice ad un percorso espositivo di 50.000 mq che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani. Color Hotel al primo piano del WOW SIDE SHOPPING CENTER, in Viale Donato Bramante, 31/65, 00054 a Fiumicino. Si tratta di una mostra interattiva permanente composta da 11 sale tematiche che prende le sembianze di un hotel incantevole. Different Wine Festival: evento dedicato al panorama enologico nascosto d’Italia, dal 15 al 17 dicembre 2023, nella Sala delle Esposizioni del nuovo Acquario di Roma Mediterraneum all’Eur (Metro B Palasport, Passeggiata del Giappone 35, 37). Una proposta innovativa dedicata alla degustazione enogastronomica, con protagonista assoluto il vino, pilastro della cultura mediterranea. Parco delle Favole Incantate: il suggestivo Parco Chigi stupirà grandi e piccini con giochi di luci e colori, con fiabe, gnomi, folletti e non solo! Tante novità in programma per l’edizione 2023/2024: le luminarie saranno totalmente rinnovate, ancora più grandi e con temi diversi (sempre legati alla Walt Disney e alla Marvel) e renderanno l’atmosfera ancora più scintillante. FOTO: SHUTTERSTOCK, @showbees, @LuxEventi, @Parco delle Favole incantate. MUSICA: PROJECT A_KORBEN