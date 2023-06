Tom Cruise a Roma per l'anteprima mondiale di Mission Impossibile

Grande attesa a Roma per l'arrivo di Tom Cruise, in città per l'anteprima mondiale di "Mission: Impossibile - Dead Reckoning parte I", che qui è stato in parte girato durante il 2020. Scala Trinità dei Monti è allestita per il primo red carpet della star americana, monumento dove è ambientata una folle scena di inseguimento della pellicola diretta da Christopher McQuarrie e che sarà in sala dal 12 luglio. Il secondo tappeto rosso e la proiezione è in programma all'Auditorium della Conciliazione.