Roma, spari al Prenestino: ferito un ragazzo di 26 anni

Questa mattina intorno alle 6 in via Luigi Gadola, nel quartiere Prenestino a Roma , due colpi d'arma da fuoco hanno svegliato i residenti. A terra è stato trovato un 26enne romano, già noto alle forze dell'ordine dopo un'operazione antidroga a Tor Bella Monaca che aveva coinvolto altre 37 persone. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al policlinico Casilino dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di via In Selci e di Roma Casilina che ora conducono le indagini. Antonio Nardelli/Ag. Toiati