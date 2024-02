Overground 2024, al Palladium si coniuga teatro, sostenibilità e transizione ecologica

Dal 29 febbraio al 2 marzo 2024 torna, per il secondo anno al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, il progetto sperimentale Overground. Per l’edizione 2024, Overground accoglie il contributo dei docenti di spettacolo e degli studenti del DAMS dell’Università Roma Tre e dedica un focus specifico alle esperienze di teatro e danza che si collocano all’interno di spazi non istituzionali, autofinanziati, autogestiti, indipendenti o appartenenti alle reti della controcultura, sul territorio romano ma non solo. Sperimentare oggi nel settore delle arti performative significa raggiungere anche orizzonti tematici nuovi, poco affini – all’apparenza – con il teatro e la recitazione come transizione ecologica, valorizzazione del capitale umano, sviluppo delle capacità, economia circolare e gestione etica delle imprese e delle risorse. Foto via Ufficio Stampa - Musica: Korben