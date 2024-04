Lo Spallanzani riconosciuto laboratorio di riferimento europeo per patogeni virali

Il laboratorio di virologia dell'di Roma è stato designato dalla Commissione Europea come "Laboratorio di riferimento europeo per la sanità pubblica sui patogeni virali emergenti, zoonotici e veicolati da roditori". Questo riconoscimento si inserisce nell'ambito di un consorzio che include anche istituzioni di Svezia, Ungheria e Francia. Secondo il direttore generale Angelo Aliquò, questo riconoscimento conferma l'eccellenza e l'impegno dello Spallanzani nel campo della virologia e nella risposta alle minacce di virus emergenti e zoonosi. Il laboratorio svolgerà un ruolo cruciale nel coordinamento europeo per la diagnosi, la sorveglianza e la gestione di focolai epidemici, offrendo supporto tecnico e scientifico all'Unione Europea e all'ECDC.