Infernetto, canali colmi di rifiuti. In via di Castel Porziano la situazione più critica

di Moira Di Mario

Infernetto, canali colmi di rifiuti. Canali di scolo delle acque piovane invasi dai rifiuti all'Infernetto dove, con la perturbazione e le piogge in arrivo, il rischio esondazione è da bollino rosso. In via di Castel Porziano la situazione più critica. Sacchi di immondizia gettati dai finestrini delle auto in corsa e finiti direttamente nel letto del fosso che scorre parallelo alla strada e costeggia le abitazioni è pieno. Alcune buste di spazzatura si sono aperte ed è uscito di tutto: plastica, vetro, carta e rifiuti organici. Un tappeto di rifiuti, in parte nascosto dalla vegetazione, che potrebbe ostruire il normale deflusso della pioggia e determinare seri danni alle abitazioni vicine. Nel 2011 un nubifragio con annessa alluvione causò la morte di una persona. Solo una mese fa, in quel corso d'acqua, sono stati gettati i tronchi e i rami dei grossi pini abbattuti perché malati. E lì sono rimasti per giorni fino a quando la ditta, già multata dopo il sopralluogo dei vertici del Consorzio di Bonifica Litorale nord, ha portato via tutti gli sfalci e i resti dei rami. Non sono messi meglio nemmeno gli altri fossi della zona. Come quello che costeggia via Salorno e incrocia via Torcegno, oppure quello che arriva a via Canale della Lingua. Situazione simile anche nel fosso in via Pietro Platania. Una lunga strada con le ville del quartiere da una parte e i pini, una folta vegetazione e il corso d'acqua dall'altra. Un'arteria lontana dal caos del traffico e proprio per questo ideale da percorrere per abbandonare la spazzatura all'interno del fosso riuscendo a passare spesso inosservati. Tutti i canali che corrono paralleli alle strade del quartiere sembrano essere diventati punti ideali per cittadini incivili che si dilettano nel lancio del sacchetto. Il rischio non è solo l'inquinamento tout court, ma anche, e spesso soprattutto, i problemi che i cumuli di immondizia possono creare alle prime copiose piogge, quando diventano un ostacolo per il deflusso dell'acqua piovana, con l'inevitabile esondazione dei canali. E lunedì scorso il nubifragio che ha messo in ginocchio Ostia e il lungomare senza colpire l'Infernetto e causare allagamenti e danni ingenti. Già oggi è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con forte vento, piogge e temporali e i fossi potrebbero non reggere alla forza dell'acqua. Giovedì nel corso del consiglio municipale l'amministrazione, pressata dalle forze di opposizione, ha ammesso di aver terminato i fondi, circa centottantamila euro, dedicati alla manutenzione dei chiusini e dei tombini. Intanto il presidente Mario Falconi ha incontrato artigiani e commercianti per fare una stima dei danni provocati dal nubifragio del 16 ottobre, chiedendo alla Regione Lazio lo stato di calamità naturale e uno stanziamento per gli interventi a tutela delle zone più colpite. In via di Castel Porziano, tuttavia, a intervenire dovrebbe essere il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord con un'operazione di pulizia profonda dei rifiuti abbandonati nel canale che passa parallelo alla strada e alle abitazioni.