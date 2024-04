Codice della strada, Azione in piazza a Roma contro la riforma

Azione in piazza con l’Associazione italiana familiari e vittime della strada per protestare contro la riforma del codice della strada. Alla protesta organizzata in mattinata davanti alla sede del Ministero dei Trasporti l’ex assessore alla Salute del Lazio Alessio D’Amato: “La riforma non tiene conto delle richieste che le associazioni delle vittime hanno fatto, parla poco di prevenzione, espropria i comuni delle loro prerogative per quanto riguarda ZTL, limiti di velocità ma soprattutto non raccoglie le indicazioni comunitarie che pongono l’obiettivo di ridurre della metà gli incidenti da qui al 2030. Gli incidenti sono purtroppo ancora oggi la prima causa di morte tra i giovani”.