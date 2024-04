Aeroporti di Roma illumina di blu la fontana del “Leonardo da Vinci" di Fiumicino per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

Da piccoli gesti si possono ottenere grandi risultati. Ecco perché, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo del 2024, Aeroporti di Roma ha illuminato la fontana dell'aeroporto di Fiumicino di blu, sottolineando l'impegno a promuovere la piena realizzazione dei diritti umani, della libertà e dell'uguaglianza. «Il nostro impegno si estende, ogni giorno, nel fornire supporto ai nostri passeggeri attraverso azioni e servizi concreti. Ciò include l'uso della tecnologia Accessiway per garantire che le nostre pagine web siano accessibili a tutti gli utenti e l'inestimabile assistenza fornita dal personale dedicato e qualificato di ADRAssistance. Una delle iniziative volte a sostenere i nostri passeggeri autistici e le loro famiglie è "Il Progetto Autismo - viaggiare attraverso l'aeroporto", una collaborazione tra ENAC e ADR Assistance. Questo progetto offre raccomandazioni e suggerimenti ai caregiver per aiutare i bambini e gli adulti autistici a affrontare il loro viaggio con serenità, rendendo i loro voli ancora più speciali».