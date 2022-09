Auto, Giorgetti: "Misure a sostegno offerta in pieno dispiegamento da 2023"

"Noi abbiamo approvato come ministero dello Sviluppo economico un decreto concertato con altri ministeri e con la Presidenza del Consiglio". Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti a margine ai cronisti a una iniziativa in Regione Lombardia, a Palazzo Pirelli, sul tema Misure per la competitività settore automotive. "Mentre le misure sulla domanda sono già effettive quest'anno, quelle sull'offerta implicano un processo di ristrutturazione del settore e quindi entreranno in pieno dispiegamento a partire dall'anno prossimo", ha aggiunto Giorgetti.