Mattarella (Invitalia): Accogliamo con favore intenzione di riordinare gli incentivi per imprese

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 "Invitalia, che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, può essere un osservatorio privilegiato perché, come sappiamo, per conto del governo e delle amministrazioni centrali, gestisce gran parte delle agevolazioni economiche e finanziarie destinate sia alla nascita che allo sviluppo delle imprese. Per il solo 2022 contiamo ben ben 40 misure attive e gestite nel corso degli anni, quindi possiamo dire di aver maturato una consolidata esperienza. E non possiamo che accogliere con favore l'intenzione del legislatore di procedere a una razionalizzazione e un riordino degli incentivi per le imprese.", le parole di Bernardo Mattarella, Invitalia, in audizione alla Commissione Industria al Senato su revisione del sistema di incentivi alle imprese. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev