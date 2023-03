Malan (FdI): "17 marzo sia festa nazionale, data unificante"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2023 “Oggi approfittiamo del 17 marzo per proporla come festività nazionale, ricordando che il 17 marzo 1861 fu approvata la legge che consacrava Unità d’Italia. Facciamone una festa, che quasi ogni altra nazione ha. Giusto che ce l’abbia anche l’Italia”, le parole di Lucio Malan, a margine della conferenza stampa di Fratelli d’Italia in occasione dell'anniversario del 17 marzo 1861. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev