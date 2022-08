Guterres (Onu) ai Paesi con armi nucleari: "Attenersi al principio del non primo utilizzo"

EMBED





(Agenzia Vista) Tokyo, 08 agosto 2022 "Questo è il momento di chiedere ai Paesi dotati di armi atomiche di attenersi al principio del non primo utilizzo e di impegnarsi a non usare e a non minacciare di usare le armi atomiche sui Paesi non nucleari. Penso che nessuno, nessuno possa accettare l'idea che possa accadere una guerra nucleare. Sarebbe la distruzione del pianeta", ha dichiarato il segretario generale dell'Onu. "Quel che è chiaro è che se nessuno userà per primo, non ci sarà nessuna guerra nucleare". ha detto Guterres nel corso di una conferenza stampa a Tokyo. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev