“Facciamolo per noi”, lo spot per la campagna vaccinale del Ministero della Salute

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2021 La campagna di comunicazione “Facciamolo per noi”, prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l’invito di testimonial e influencer a veicolare un messaggio di ritorno alla normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto simbolico: la “V” di Vaccino e di Vittoria. Protagonisti celebrità del cinema e dello sport (Alessandro Gassman, Tania Cagnotto), insieme a medici e scienziati (Franco Locatelli, Annamaria Staiano, Giorgio Parisi). Il messaggio è sottolineare l’importanza di effettuare il richiamo vaccinale e di confrontarsi con i propri pediatri di fiducia per comprendere l’opportunità della vaccinazione per i bambini in età 5-11 anni./ Fonte Instagram Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev