Bocciatura del Ddl Zan, Romeo (Lega): "PD e M5S non ci hanno dato ascolto"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Il Ddl Zan è stato bocciato dall'aula come era preventivato. PD e 5 Stelle non hanno voluto ascoltare i nostri consigli e i nostri suggerimenti. Noi gli avevamo suggerito una mediazione per arrivare a un compromesso" lo ha detto il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo in Senato della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev