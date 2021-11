Bertolaso: "Come sarà il Natale? Senza vaccini temo brutte sorprese"

(Agenzia Vista) Milano, 17 novembre 2021 "Come sarà il Natale? più ci vacciniamo e più siamo tranquilli, non c'è possibilità compromesso e mediazione, o ci vacciniamo oppure tempo che potremmo avere delle sorprese in negativo": così Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, nel corso di una conferenza stampa al Pirellone. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev