Ambientalisti imbrattano la Barcaccia, Gualtieri: "Ho sentito Sangiuliano, valutiamo i danni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 “Ho sentito il ministro Sangiuliano che sta seguendo la vicenda. Stiamo valutando adesso i danni e stiamo lavorando a svuotare la fontana per ripulirla, tra l'altro era stata pulita proprio ieri. Il punto più rischioso è il travertino speriamo si possa ripulire. Sono atti sbagliati, siamo una città fortemente impegnata sull'aspetto ambientale, ma questo non è un metodo giusto: non è danneggiando patrimonio artistico che si aiuta l'ambiente. Colpire la Barcaccia non ha nulla a che fare con la difesa dell'ambiente" . Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivato alla Barcaccia, a piazza di Spagna, dopo il blitz dei tre ambientalisti di Ultima generazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev