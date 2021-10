Festa del Cinema di Roma: ecco come si potrà assistere e vivere il red carpet

Festa del Cinema di Roma in sicurezza: è il mantra degli organizzatori della kermesse che torna dal 14 al 24 ottobre. Ne parliamo con Francesca Via, direttore generale della Fondazione e al vertice dell'organizzazione della rassegna che avrà come epicentro l'Auditorium Parco della Musica al Flaminio. "Aspettiamo con ansia di poter arrivare all'80 per cento della capienza per la visione dei film: abbiamo moltiplicato le sale per dare più possibilità di godere dei film che arrivano. Il red carpet si farà, il pubblico potrà prenotarsi sulla app di Boxol già sperimentata a Venezia e ulteriormente evoluta, che utilizzeremo anche per le prenotazioni in sala". Video Caprioli/Ag.Toiati