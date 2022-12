Viaggi, cosa cambierà nei prossimi 10 anni: check in nel metaverso e taxi volanti, ecco come ci sposteremo

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 10:35

Dai giovani viaggiatori sempre più connessi all’introduzione dei taxi aerei elettrici, dal metaverso per le operazioni aeroportuali alla biometria, sono solo alcuni dei megatrend che influenzeranno il settore del trasporto aereo per i prossimi 10 anni e che porteranno l’industria dell’aviazione, i governi e la tecnologia ad adattarsi rapidamente.

È quanto emerge da "Meet the Megatrends", un nuovo report di SITA, fornitore di tecnologia per il settore del trasporto aereo, che esamina le 12 tendenze nel campo della società, dei viaggiatori, dell’economia e delle tecnologie, che modificheranno in modo significativo il panorama dei viaggi entro il 2033.

foto shutterstock / music "Elevation" from bensound.com

