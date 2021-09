Il borgo più bello del mondo si trova a Malta ed è legato a Braccio di Ferro

Martedì 28 Settembre 2021, 17:48

L'Italia è ricca di meravigliosi borghi, capaci di rubarci il cuore; ma secondo la rivista di viaggi Road Affair solo 3 sono nella top 25 e il borgo più bello del mondo si trova a Malta. Secondo quanto riportato dal sito, al primo posto si trova il Popeye Village a Malta: edifici in legno un po' sgangherati che ricordano in tutto e per tutto le atmosfere del mitico Braccio di Ferro. Un borgo che nasce come set cinematografico nel 1980 Crediti foto: Shutterstock, Kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

