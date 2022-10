Croazia, questi laghi li puoi visitare solo in autunno: è il luogo più bello del mondo

Sabato 8 Ottobre 2022, 13:56

Si chiama Plitvice ed è un parco nazionale di una bellezza infinita situato in Croazia, è un sito bellissimo indipendentemente dalla stagione in cui si visita, ma per molti l’autunno è il periodo perfetto per visitarlo perché i colori della natura sono stupefacenti. L’intero parco nazionale può essere visitato a settembre e ottobre, ma a partire dal 1 novembre solo le parti inferiori dei laghi sono aperte. Oltre al paesaggio mozzafiato che vi si presenta in autunno, anche il costo del biglietto è più basso rispetto agli altri mesi. Per arrivare da quelle parti basterà prendere un autobus o raggiungerlo in macchina a seconda delle vostre esigenze. E' un luogo incredibile dove la natura ha la meglio su tutto, lasciatevi trasportare dalla sua bellezza e ne rimarrete estasiati. E' un vero capolavoro naturale e incontaminato dove poter anche alloggiare e mangiare qualche piatto tipico. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

