Roma, in questo borgo non si può girare con l’auto: dove si trova l’isola pedonale

Mercoledì 3 Agosto 2022, 16:55

Chi lo ha detto che vicino Roma non può esistere un’oasi di tranquillità e natura? C’è un borgo dove non si può girare in auto ed è considerata l’isola pedonale più grande d’Europa. Il suo nome è Artena, arroccata lungo un costone calcareo dei Monti Lepini nell’area dei Castelli Romani. Si viene trasportati in una dimensione unica attraverso cui rigenerare il proprio spirito e sentirsi più leggeri FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN FROM BENSOUND.COM

