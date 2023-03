Sei di Roma? A Parigi entri gratis nei musei

Sei cittadino di Roma? Entri gratis nei musei a Parigi. Forse non tutti i romani sanno che, grazie al gemellaggio esclusivo fra Roma e Parigi (avvenuto il 30 gennaio del 1956 e sancito dalle parole “Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi”) le due Capitali spianano la strada alla cultura, ovvero i cittadini dell’Urbe possono entrare gratuitamente in molti musei della Ville Lumiere, e viceversa.

A tre anni dall'inizio della pandemia Covid, i grandi musei parigini hanno registrato una forte ripresa delle frequentazioni nel 2022. Con 7,8 milioni di visitatori, per esempio, il Louvre ha visto il pubblico schizzare del 170% rispetto al 2021, segno che la ripresa del turismo va in tandem con la voglia di cultura.

E i romani in questo contesto possono sfruttare una carta in più a proprio favore. Basta esibire un documento che attesti la vostra residenza a Roma e potrete dunque visitare gratuitamente il Museo d’Arte Moderna, o il Petit Palais Museo delle Belle Arti della Capitale francese. Così come, nella Città Eterna, i parigini con documento che attesti la loro residenza a Parigi potranno ammirare, fra gli altri, i Musei Capitolini, il Museo dei Fori Imperiali e l’Ara Pacis.

Ma quali sono, nello specifico, i musei parigini a cui i romani residenti a Roma possono avere accesso gratuito? La scelta è molto vasta: si va dalle Catacomber de Paris, alla Crypte Archeologique de l’Ile de la Citè, passando per la Casa di Victor Hugo (Hauteville House) e la Casa di Balzac. Buone notizie anche per chi vuole visitare il museo Carnavalet e il museo dell’arte asiatica Cernuschi: anche qui l’entrata è “free” se si attesta la propria residenza a Roma. Stessa cosa avviene per il museo Cognac Jay e per il Musée de la Vie Romantique.

Anche il Museo del generale Leclerc della Liberazione di Parigi e il Museo d’Arte Moderna della Città di Parigi aprono le loro porte a questa iniziativa, frutto del gemellaggio fra le due capitali. Stessa cosa avviene per il Musée Zadkine, per il Palais Galliera (museo della moda) e per il delizioso Petit Palais (museo delle Belle Arti di Parigi).

Dopo anni di lavori di ristrutturazione per metà di essi, i 14 musei del comune di Parigi (Ville de Paris), registrano un "record storico" in biglietteria. Tra questi, il Musée Carnavalet, totalmente ristrutturato, ha totalizzato nel 2022 oltre un milione di visitatori, come anche il Petit Palais. Il Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (MAM), invece, conteggia circa 560.000 visitatori, quasi il doppio rispetto al 2019.