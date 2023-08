E' la terrazza più bella di Roma, da qui si ammira un panorama mozzafiato sulla Città Eterna

Mercoledì 2 Agosto 2023, 09:30

Chiunque giunga a Roma resterà esterrefatto della sua bellezza raccolta in ogni angolo della città. Ogni via ha qualcosa da raccontare, ogni monumento lascia il segno per non parlare della cultura, tradizione e storia che unendosi danno vita ad un luogo unico e inimitabile. Nonostante la popolarità della Capitale, vi sono alcuni posti ancora inesplorati o quasi sconosciuti come la Terrazza Caffarelli situata nell’edificio che ospita i Musei Capitolini, nell’omonima via Caffarelli 4. Precisamente è all'ultimo piano dell’edificio insieme al bar e al ristorante. Una volta saliti sulla terrazza, rimarrete esterrefatti dalla grandezza e maestosità della Roma dell’era imperiale, con i fori romani, gli archi e le antiche colonne ancora conservate. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

