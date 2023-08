«So' finite le messe a San Gregorio», sai perché a Roma si dice così? Ecco il motivo

Mercoledì 2 Agosto 2023, 09:21

Roma non solo è ricca di storia, cultura e tradizione, ma possiede un dialetto romanesco che raccoglie una miriade di espressioni conosciute ormai in tutta Italia. So finite le messe a San Gregorio ne è un esempio. L'espressione Sò finite le messe a San Gregorio fa parte del dialetto romanesco ed ha origine proprio dalla Chiesa di San Gregorio dove molto tempo fa si celebrava la messa alle ore 13:00 per far sì che anche i ritardatari o i più pigri potevano seguire la celebrazione. Attualmente, però, l'orario della messa è cambiato e in particolare a San Gregorio non vengono più celebrate. Tuttavia, l'espressione è rimasta nel dialetto romanesco che sta a significare appunto: è finita la pacchia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

