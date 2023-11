Papa Francesco influenzato: reciterà l'Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta

La giornata di oggi è decisamente troppo fredda e per precauzione i medici di Papa Francesco anche stamattina gli hanno fortemente consigliato di non prendere colpi d'aria. L'Angelus di mezzogiorno verrà così fatto non dalla finestra del Palazzo Apostolico ma in collegamento dalla cappella di Santa Marta, nel cuore dell'albergo vaticano in cui abita dal 2013. La preghiera mariana, ha annunciato il Vaticano con una nota, sarà trasmessa in diretta anche alle persone sulla piazza grazie ai due maxischermi che sono a san Pietro . In questo modo si è evitato che il Papa possa prendere freddo, considerando che da qualche giorno si trascina un lieve stato influenzale.

La decisione

Ieri mattina, quando si è svegliato con attacchi di tosse e un lieve stato febbrile, l'infermiere di fiducia, Massimiliano Strappetti gli ha subito suggerito di cancellare gli impegni previsti nella mattinata.

In agenda c'erano alcuni incontri, tra cui l'udienza al presidente di Guinea Bissau che è stata riprogrammata per il futuro. Nel primo pomeriggio Francesco ha fatto un controllo ai polmoni per verificare, com'è stato poi certificato dai risultati, che tutto andasse bene. Il risultato è che non ha la polmonite come ha evidenziato la TAC fatta all’Ospedale Gemelli Isola Tiberina, per «escludere il rischio di complicazioni polmonari».

Rimangono invariati al momento tutti i suoi programmi per il mese di dicembre, compreso il viaggio negli Emirati Arabi fortemente voluto per dare un impulso agli accordi sul clima e alla Cop28. Ieri il Vaticano ha pure fatto sapere che a maggio 2024 andrà a Verona a trovare il vescovo Domenico Pompili e a prendere parte a una manifestazione per la pace.

la salute del Papa resta sotto monitoraggio continuo dopo l'operazione d'urgenza effettuata nel giugno scorso per togliere le aderenze all'addome. Tra due settimane festeggerà 87 anni.