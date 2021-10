Il Papa emerito Ratzinger ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid

Venerdì 29 Ottobre 2021, 15:02

Città del Vaticano - Anche il Papa emerito Benedetto XVI è stato vaccinato contro il Covid-19 per la terza volta. Una indiscrezione che è filtrata dalla stampa tedesca e che è stata confermata dall'arcivescovo Georg Gaenswein il quale ha spiegato che, seguendo le indicazioni ricevute dal piccolo stato pontificio, il pontefice emerito e tutte le persone che vivono nel monastero Mater Ecclesiae, sulla sommità del Vaticano, si sono sottoposte al richiamo previsto. Oltre al pontefice emerito e al suo storico segretario, nel monastero vivono anche tre laiche appartenenti al movimento Memores Domini. Il novantaquattrenne Ratzinger è stato tra i primi a vaccinarsi assieme a Papa Francesco.

La campagna di vaccinazione in Vaticano prosegue senza intoppi anche se inizialmente aveva riscontrato sacche di resistenza tra i suoi dipendenti, alcuni dei quali restii a sottoporsi all'immunizzazione. Era così intervenuta la Segreteria di Stato con un documento interno che sollecitava l'immunizzazione minacciando sanzioni di tipo amministrativo. Allo stato attuale chi vuole entrare in Vaticano o vuole accedere ai musei vaticani deve dimostrare di essere in possesso del Green Pass o di essere reduce da un tampone. Una precauzione che non sembra essere applicata per le funzioni religiose benchè in Vaticano sia obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza.