Papa Francesco premia la suora ostetrica: ha fatto nascere 3 mila bimbi in Africa

Città del Vaticano – Una onorificenza per la missionaria ottantenne che ha fatto nascere più di tremila bambini in Africa. Il Papa ha voluto premiare, con un importante riconoscimento, suor Maria Concetta Esu, della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni. «Ha 85 anni, e da quasi 60 è missionaria dove svolge il suo servizio di ostetrica. Io l’ho conosciuta a Bangui, quando sono andato ad aprire il Giubileo della Misericordia. Là lei mi ha raccontato che nella sua vita ha aiutato a nascere circa tremila bambini. Che meraviglia! Lei arrivò a Bangui dal Congo».Papa Francesco durante l'udienza del mercoledì introduce ai fedeli in piazza san Pietro l'ospite. «In questi giorni è venuta a Roma per un incontro con le sue sorelle, e oggi è venuta all’udienza con la sua Superiora. Allora ho pensato di approfittare di questa occasione per darle un segno di riconoscenza e dirle un grande grazie per la sua testimonianza!» Un modo per dire grazie a questa suora esilissima ma con una energia formidabile, per il lavoro svolto con passione al servizio della vita, dei bambini, delle mamme, delle famiglie».