Il Papa chiude il Sinodo delle divisioni con un forte appello all'unità

Città del Vaticano - Papa Francesco chiude il Sinodo sui giovani con un forte appello all'unità. La Chiesa «non va spocata», sta vivendo un momento «difficile», è «perseguitata da accuse continue» e quindi è il momento di difenderla tutti insieme. Per un mese quasi 300 tra vescovi e cardinali di tutto il mondo si sono misurati sulle questioni più delicate che riguardano le nuove generazioni. Trasmissione della fede, abusi, donne, orientamenti sessuali. Anche ieri sono state segnalate tensioni interne per la votazione sui 16 membri che andranno a fare parte della Segreteria del Sinodo e che il prossimo anno sarà chiamata ad organizzare il Sinodo sull'Amazzonia. Ieri sera il Papa è stato interrotto più volte dagli applausi. «È un momento difficile perché l'accusatore - ha detto il Papa riferendosi al demonio - tramite noi attacca la madre e la madre non la si tocca», ha sottolineato riferendosi alla Chiesa e chiedendo: «Noi tutti dobbiamo difenderla».Le accuse alla Chiesa diventano «persecuzione», come accade ai cristiani d'Oriente, ma «c'è anche un altro tipo di persecuzione, con accuse continue per sporcare la Chiesa. La Chiesa non va sporcata, i figli siamo sporchi tutti», «i figli siamo peccatori», «ma la madre no, dobbiamo difenderla tutti, e per questo ho chiesto di pregare il rosario» in questo mese d'ottobre, tutti i giorni, per l'unità della Chiesa.Francesco ha ribadito che «il Sinodo non è un Parlamento ma uno spazio protetto» perché ad operare è lo Spirito Santo. Poi ha indicato ai padri sinodali quale deve essere la strada da questo momento in poi perché non basta il pezzo di carta. «Il risultato del Sinodo non è un documento finale, l'ho detto all'inizio. Siamo pieni di documenti». Il tema al centro delle preoccupazioni del Papa resta quello della sinodalità e dell'unità. Il pontefice ha voluto ringraziare i giovani che hanno partecipato all'assise dei vescovi come uditori: «Ci hanno portato la loro musica in questa aula. Musica è una parola diplomatica per dire chiasso, è cosi», ha detto sorridendo. Poi il segretario generale, il cardinale Lorenzo Baldisseri, i sottosegretari per il loro impegno. «Avevo detto che avevano lasciato la pelle nel documento preparatorio, adesso dico che ci hanno lasciato le ossa», è stato la battuta finale per ringraziare tutti. Anche il cardinale iracheno Sako, dopo avere lanciato un appello per i cristiani che in Medio Oriente stanno scomparendo, ha manifestato solidarietà a Bergoglio: «Nonostante questo momento, la Barca di Pietro rimane solida»