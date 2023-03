Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, migliora: stamani ha letto i quotidiani (tra cui Il Messaggero)

Il bollettino diffuso dal Vaticano al secondo giorno di degenza al Gemelli descrive un quadro decisamente rassicurante sulla situazione complessiva del Papa, dopo il ricovero di ieri pomeriggio avvenuto con una certa urgenza. «Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate» si legge nel testo anche se il testo non entra nel dettaglio e non offre spiegazioni ulteriori sulle circostanze che ieri hanno portato il pontefice all'ospedale. Ieri è solo stato spiegato in due comunicati brevissimi che si tratta di una infezione polmonare ed è escluso il Covid. Da quanto, invece, raccolto da più fonti, si tratta anche di un problema cardiaco visto l'episodio di fibrillazione cardiaca che Francesco ha avvertito ieri a fine mattinata dopo avere tenuto in piazza san Pietro l'udienza del mercoledì. Il medico personale dopo averlo visitato ha disposto il ricovero immediato per evitare rischi. Chi lo ha visto lo ha descritto pallido, affaticato, con la fronte imperlata di sudore e il cuore che batteva all'impazzata.

«Sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte.Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavor. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia». Tra i quotidiani che legge il Papa abitualmente c'è anche Il Messaggero cosa che ha fatto anche stamattina. Il nostro giornale era nella mazzetta che è stata consegnata a Papa Bergoglio.

La redazione del Messaggero si unisce all'augurio di pronta guarigione del suo illustre lettore.

