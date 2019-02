Il Papa riceve lo sceicco degli Emirati Arabi e pranza con lui a Santa Marta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Lo sceicco Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, oggi è stato a pranzo con Papa Francesco. Una visita organizzata per rafforzare ulteriormente il legame con gli stati emiratini e il mondo islamico (sunnita). Allo sceicco il Papa ha donato 200 copie della Dichiarazione sulla Fratellanza umana firmata ad Abu Dhabi tre settimane fa con il Grande Imam di Al-Ahzar, Ahmad al-Tayyib. L'Osservatore Romano riferisce che l'obiettivo dell'incontro dello sceicco era di comunicare personalmente a Francesco «i primi riscontri prodotti dai principi contenuti nella Dichiarazione, alcuni già attuati e altri in fase di realizzazione».Uno dei doni dello sceicco al Papa, è un cofanetto con alcune pietre color oro e bronzo interamente ricoperte di iscrizioni in lingua araba, messaggi ispirati all’amore e alla tolleranza. Lo sceicco ha assicurato che la Dichiarazione verrà studiata.