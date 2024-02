Il Papa invia agli israeliani una lettera: «Siete nel mio cuore al pari dei palestinesi, serve la pace, antisemitismo peccato contro Dio»

«La guerra a Gaza ha prodotto nelle opinioni pubbliche mondiali anche atteggiamenti di divisione, che a volte sfociano in forme di antisemitismo e anti-giudaismo». Papa Francesco ha preso carta e penna per rivolgere agli ebrei che vivono in Israele una lettera di risposta all'appello del novembre scorso quando oltre 400 tra rabbini e intellettuali di religione ebraica, gli avevano chiesto esplicitamente di denunciare al mondo «l'odiosa negazione di Israele e degli ebrei che viene fatta e di riaffermare il diritto di Israele a esistere» e condannare inoltre «inequivocabilmente il massacro terroristico di Hamas volto a uccidere il maggior numero possibile di civili, e di distinguere questo massacro dalle vittime civili della guerra di autodifesa di Israele, per quanto tragiche e strazianti esse siano».

La replica del Pontefice arrivata dopo quasi un mese fa leva sul cammino ebraico-cristiano basato sui documenti conciliari, assicurando naturalmente che il suo cuore è vicino alla Terra Santa «e a tutti i popoli che la abitano, israeliani e palestinesi, e prego perché prevalga su tutti il desiderio della pace.

Voglio che sappiate che siete vicini al mio cuore e al cuore della Chiesa». Di censura aperta e chiara contro Hamas e l'indottrinamento antisemita sistematico (persino sui bambini palestinesi) sul fatto che tutti gli ebrei vanno sterminati, nemmeno l'ombra.

Francesco preferisce affidarsi a formule più diplomatiche e neutre: “Insieme a voi, noi cattolici siamo molto preoccupati per il terribile aumento degli attacchi contro gli ebrei in tutto il mondo. Avevamo sperato che “mai più” fosse un ritornello ascoltato dalle nuove generazioni, eppure ora vediamo che il percorso da fare richiede una collaborazione sempre più stretta per sradicare questi fenomeni (…) Non posso che ribadire quanto anche i miei Predecessori hanno affermato chiaramente più volte: il rapporto che ci lega a voi è particolare e singolare, senza mai oscurare, naturalmente, il rapporto che la Chiesa ha con gli altri e l'impegno anche nei loro confronti. Il percorso che la Chiesa ha avviato con voi, l’antico popolo dell’alleanza, rifiuta ogni forma di antigiudaismo e antisemitismo, condannando inequivocabilmente le manifestazioni di odio verso gli ebrei e l’ebraismo, come un peccato contro Dio”.

Infine il pontefice assicura preghiere per il ritorno a casa dei 130 ostaggi (tra cui decine di bambini) che sono ancora nelle mani dei terroristi, rapiti durante il pogrom del 7 ottobre. «Desidero anche aggiungere che non bisogna mai perdere la speranza per una pace possibile e che dobbiamo fare di tutto per promuoverla, rifiutando ogni forma di disfattismo e di sfiducia».

Solo la scorsa settimana, alla vigilia della Giornata della Memoria, il rabbino Riccardo Di Segni aveva messo in evidenza la delusione che serpeggia nel mondo ebraico e rabbinico per l'atteggiamento della Chiesa che sulla vicenda di Gaza è attraversato da correnti che tendono ad additare gli ebrei come vendicativi e senza pietà, fino a non vedere che il pogrom del 7 ottobre ha la stessa matrice antisemita dei tempi del Terzo Reich visto che Hamas nega non solo lo stato israeliano ma porta avanti un disegno per sterminare gli ebrei. Nella giornata dedicata al dialogo tra ebrei e cattolici, il rabbino più autorevole d'Italia ha sottolineato le molte contraddizioni nella Chiesa emerse : «si assiste a una teologia regredita, un’incomprensione sostanziale della situazione. Sono stati fatti molti passi indietro nel dialogo ed è necessario riprendere il filo del discorso».

