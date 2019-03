Papa Francesco a settembre va in Africa, prima tappa in Mozambico devastato dal ciclone Idai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco ha annunciato che a settembre andrà in Mozambico, il paese devastato dal ciclone Idai che secondo le autorità mozambicane - citate dall'agenzia portoghese Lusa - ha fatto 468 morti accertati. L'Onu ha lanciato un appello per la raccolta di 282 milioni di dollari destinati agli aiuti alle oltre 1,7 milioni di persone colpite. Il viaggio africano di Francesco, oltre al Mozambico, include anche il Madagascar e Maurizio e si svolgerà dal 4 al 10 settembre 2019, toccando le città di Maputo in Mozambico, Antananarivo in Madagascar e Port Louis in Maurizio.Alle Mauritius, Papa Francesco sarà ricevuto dal cardinale di Port Luis, Maurice Piat, 77 anni, un vescovo aperto che si batte per una società inclusiva e che l'anno scorso aveva fatto discutere per avere preso le difese del Gay Pride, visto che la manifestazione per i diritti Lgbt era stata minacciata fortemente da un gruppo di musulmani radicali.