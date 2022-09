Vaticano, sulla basilica sarà proiettata la vita di san Pietro per preparare i fedeli al Giubileo

Città del Vaticano - La vita di San Pietro proiettata sulla facciata della basilica vaticana. Un video-mapping in cui si racconta la vita dell'apostolo con la voce narrante del pescatore di Galilea prestata dall'attore Flavio Insinna. La proiezione avverrà ogni giorno con due ore di proiezione, dal 2 ottobre prossimo a partire dalle ore 21. L'iniziativa è promossa dalla Fabrica di San Pietro, dalla parrocchia della stessa basilica papale e dalla fondazione Fratelli Tutti. Il videomapping, dal titolo "Seguimi. La vita di San Pietro", segna la prima tappa degli itinerari di "Arte e Fede" delle attività pastorali della Basilica.

Si tratta di un percorso di accompagnamento alla visita della Basilica e al pellegrinaggio alla Tomba di Pietro per milioni di pellegrini che ogni anno si mettono in fila per visitare il più importante luogo di culto della cattolicità. Il video sarà proiettato in lingua italiana ma sottotitolato in diverse altre lingue.

Il progetto racconta la vita di Pietro attraverso una sequenza di immagini tratte dai più importanti repertori iconografici della Basilica e dei Musei Vaticani. Per realizzare questo racconto sono stati scelti strumenti tecnologici capaci di valorizzare ed armonizzare immagini, suoni e parole. «Un incontro - ha spiegato il cardinale Mauro Gambetti - tra antico e moderno che utilizza le tecnologie di produzione di effetti tridimesioneali per la valorizzazione dei capolavori artistici dei Musei Vaticano di Raffaello, Perugino, Reni e Cavallucci».