Un programma tv per il monsignore chef che insegna le ricette della Bibbia

Il monsignore sbarca in tv con i suoi piatti “divini”. E' esattamente quello che farà don Pierluigi Plata, sacerdote bresciano con la passione per la cucina, che da stasera - e per diverse settimane ogni mercoledì alle 20 - sarà su Telepace per raccontare le sue ricette del Vangelo. Il prete, già cappellano militare dei Carabinieri a Roma e dottore in teologia, ha individuato una lunga lista di alimenti presenti nel Vangelo - dall'acqua al pane, senza dimenticare il vino, le erbe aromatiche che insaporiscono i cibi, ma persino le cavallette, semi, olio e aceto - e ha dato vita ad un video sul suo canale Youtube, per affrontare il loro significato metafisico e raccontare come nei libri dei profeti nel Vangelo vengono citati e come si consiglia di utilizzarli.

Don Pierluigi terrà le sue lectio divine il mercoledì in una cucina di un convento di suore. Il monsignore ha anche scritto un libro: “Apparecchiare la santità” nel quale analizza il cibo nella predicazione di papa Francesco. Ora diventa un format televisivo per le emittenti cattoliche Corallo.

