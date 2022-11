Becciu: «Papa Francesco vuole la mia morte». I testi di telefonate e chat, il cardinale indagato per associazione a delinquere

Papa Francesco chiamato al telefono e registrato a sua insaputa «nel tentativo di ricavare dichiarazioni utili per il processo». Ovvero una telefonata «fatta dal cardinale Angelo Becciu a Sua Santità Papa Francesco», in cui «si intendeva spingere il Papa ad affermare circostanze di una qualche utilità» per il processo che stava per iniziare.

E risulta «anche piuttosto evidente che la registrazione sia avvenuta all'insaputa del Papa, che essa sia stata fatta dal Becciu in collaborazione con Maria Luisa Zambrano e che fosse presente anche una terza persona di sesso maschile che ai predetti dava del lei».

L'argomento della telefonata fatta dal Cardinale Becciu a Papa Francesco, in cui «si intendeva spingere il Papa ad affermare circostanze di una qualche utilità» per il processo che stava per iniziare, è la liberazione di una suora colombiana. A introdurlo proprio l'interlocutore artefice della registrazione (il cardinale Angelo Becciu), motivo per cui - si legge nell'informativa della Guardia di Finanza di Oristano visionata dall'Adnkronos - «le operazioni di registrazione appaiono essere state preventivamente orchestrate al fine di ottenere dal Papa informazioni che, seppure possano apparire richieste poiché ipoteticamente idonee alla difesa del cardinale nel corso del processo che si sta celebrando in Vaticano, a prescindere non si sarebbero dovute partecipare a terzi in quanto di natura riservata».

Le indagini

In un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere. Lo ha confermato ieri ai giornalisti il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che, in apertura della 37a udienza del processo, ha riferito dell'esito della rogatoria per l'ipotesi di reato associativo, nell'ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri, guidata dal fratello di Becciu, Antonino. Interpellati dai cronisti, sia il card. Becciu che i suoi difensori avv. Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, hanno detto di non sapere nulla di questo ulteriore fascicolo. Pur trattandosi di un'indagine parallela, comunque il pg Diddi ha deciso di depositare le risultanze agli atti dell'attuale processo, ritenendole rilevanti. La documentazione trasmessa dal Tribunale di Sassari in Vaticano tramite chiavetta contiene «una selezione degli atti trasmessi a questo Ufficio», e in particolare annotazioni della Guardia di Finanza di Oristano e una serie di estratti di chat provenienti dai dispositivi telefonici sequestrati a Maria Luisa Zambrano, nipote del cardinale, e al fratello di Becciu. «Ritengo i documenti ricevuti particolarmente rilevanti», ha detto Diddi nel corso dell'udienza. Tra le altre cose ci sono anche «considerazioni su questo Ufficio e sullo stesso Tribunale», come pure considerazioni su giornalisti che secondo gli inquirenti «avrebbero partecipato a una campagna di stampa contro questo processo». Si parla anche di monsignor Sergio Pintor, morto due anni fa, «che era vescovo di Ozieri quando fu aperto il conto utilizzato dalla Cooperativa Spes», e dei suoi legami «con persone di questo processo».

La chat

«Non pensavo arrivasse a questo punto: vuole la mia morte». Il cardinale Giovanni Angelo Becciu scrive così in un messaggio a Giovanna Pani il 22 luglio dello scorso anno, due giorni prima che, con l'aiuto della figlia di questa, Maria Luisa Zambrano, registrasse la telefonata con Papa Francesco. Nella chat riportata nell'informativa dei finanzieri di Oristano - visionata dall'Adnkronos - la donna lo invita ad avere coraggio, «vedrai che la verità trionferà», gli dice. E lui: «Per ora sono loro a trionfare e trafiggerci!», «Ma la vittoria sarà degli onesti». «È cattivo, vuole la tua fine» scrive Pani a Becciu, riferendosi a «su Mannu», che tradotto significa «il Papa». A quel punto il cardinale risponde: «Non vuole fare brutta figura per la condanna iniziale che mi ha dato» e ancora: «Mai avrei immaginato (che) non un Papa ma (che) un uomo arrivasse a tanto». Pani allora gli risponde: «È un grande vigliacco, ma tu combatti e fai risplendere la verità, è dura lo so, coraggio vinceremo in pieno», «c'è del marcio in Vaticano».

«Un colpo in testa al Papa». È quanto si legge ancora sulla chat della famiglia Becciu Nello scambio di messaggi con alcuni familiari, il 13 luglio dello scorso anno, il cardinale Angelo Becciu, esordisce: «Buongiorno! Un bel programma per oggi». Un utente della chat scrive: «Un colpo in testa al Papa», e il cardinale Becciu ribatte: «Non ci riesco». «Lo facciamo noi», la risposta dello stesso utente. Ma un'altra componente della chat sottolinea: «Dio ha il controllo di tutto, non c'è nulla da temere, basta credere, fidarsi e rigranziarLo sempre».

Le chat sono contenute in un capitolo dell'informativa contenente le informazioni «acquisite dal (sinora) parziale esame delle copie forensi ottenute dai dispositivi (tra cui telefoni cellulari) sottoposti a sequestro» e, all'inizio del capitolo, nell'informativa si sottolinea che «seppur non appaiano fornire fonti di prova di fatti costituenti reato, descrivono l'habitat (maturato nella cerchia dei familiari e dei più stretti congiunti degli odierni indagati) nel quale l'argomento del processo vaticano al cardinale Angelo Becciu viene trattato, restituendo una serie di commenti e valutazioni che dimostrano l'esistenza di un regime condiviso di sostanziale ostilità nutrito da costoro verso le autorità giudiziarie vaticane e verso il pontefice».

La procura di Sassari

L'appunto è stato inviato il 26 ottobre scorso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari all'ufficio del Promotore di Giustizia del Vaticano, e visionato dall'Adnkronos, ora agli atti nell'ambito del processo che vede coinvolto il cardinale Giovanni Angelo Becciu. «La prima annotazione - scrive il procuratore di Sassari Giovanni Caria - ha per oggetto la vicenda della formazione (e da quanto si è appreso della produzione nel vostro processo) di una serie di Documenti di trasporto (Ddt) da considerare falsi, presumibilmente creati per giustificare da un certo periodo in poi l'incasso da parte della Spes di cospicue somme di danaro dalla Diocesi di Ozieri. Si sottolinea il fatto che il falso verrebbe provato da documenti digitali rinvenuti nel corso della perquisizione e della conseguente consulenza informatica (con data di creazione corrispondente a quella dell'invio di documentazione difensiva nel vostro processo) e da dati acquisiti nell'archivio alloggiati. Informo che ho delegato la P.G. operante allo svolgimento di accertamenti più specifici su quattro soggetti che hanno in prima battuta attestato la veridicità di alcuni dei Ddt».

La seconda annotazione, si legge ancora, «ha come oggetto l'ambito dei rapporti tra l'allora vescovo di Ozieri Pintor e i membri della Spes, fra cui coloro che facevano parte anche della Caritas di Ozieri». In particolare, «l'attenzione si è rivolta alle fasi dell'apertura del conto Caritas presso Banca Intesa utilizzato di fatto da appartenenti alla Spes per trasferimento di somme di danaro a vario titolo (oltre che come conto di ricezione del complessivo versamento di euro 125.000 da parte del Cardinale Angelo Becciu con fondi provenienti dalle casse del Vaticano). Credo - rileva il procuratore di Sassari- che risulti a questo punto indubitabile che i rapporti del Vescovo Pintor con i predetti soggetti (in particolare con Tonino Becciu, fratello del Cardinale e legale rappresentante Spes) fossero pessimi, proprio a ridosso dell'apertura del conto corrente, e che il Vescovo Pintor non abbia in alcun modo disposto l'apertura del conto (e presumibilmente ne era all'oscuro)».

L'aspetto «singolare» della vicenda - prosegue il procuratore di Sassari nell'appunto visionato dall'Adnkronos - «ancora sottoposta ad approfondimenti investigativi, è che esisteva già un conto corrente presso la Banca Prossima (Intesa), questo sicuramente aperto dal Vescovo Pintor, tanto che è stata rinvenuta depositata la sua firma, e che è stato chiuso poco tempo dopo l'apertura dell'altro conto».

La terza annotazione, si legge sempre nella nota visionata dall'Adnkronos - «è di particolare delicatezza. Si tratta di materiale rinvenuto da alcuni supporti digitali sequestrati nel corso della prima perquisizione (in particolare a Maria Luisa Zambrano, figlia di Giovanna Pani, entrambe persone di fatto di famiglia con tutti i Becciu). Come descritto nell'annotazione, vi è in atti una registrazione di una telefonata fatta dal Cardinale Becciu a Sua Santità Papa Francesco. Dal tenore della registrazione si apprende che si intendeva spingere il Papa ad affermare circostanze di una qualche utilità per il vostro processo che stava per iniziare. Risulta anche piuttosto evidente che la registrazione sia avvenuta all'insaputa del Papa, che essa sia stata fatta dal Becciu in collaborazione con Maria Luisa Zambrano e che fosse presente anche una terza persona di sesso maschile che ai predetti dava del lei (quest'ultimo aspetto e ogni altra considerazione, naturalmente, sono ancora in fase di valutazione)».

«Da alcune circostanze emerse parrebbe che la registrazione sia avvenuta da un luogo sottoposto alla giurisdizione della Città del Vaticano, per cui ogni eventuale considerazione sulla qualificazione giuridica della condotta sarà attribuita a codesto Ufficio. Sottolineo comunque il fatto che il giorno dopo è avvenuto un incontro della Zambrano con il Cardinale e con il fratello Mario Becciu, nel corso del quale alla Zambrano è stato chiesto di portare la registrazione. Non sappiamo ovviamente se di questa registrazione è stato fatto alcun uso».

«Le chat di cui al quarto dvd - sottolinea l'appunto del procuratore di Sassari al promotore di giustizia del Vaticano di cui l'Adnkronos è entrata in possesso - riguardano materiale rinvenuto su supporti digitali in uso a Giovanna Pani, sequestrati in un secondo momento. Le chat avvengono con persona indicata come Castia. Credo che non vi siano dubbi che si tratti di Cecilia Marogna, imputata nel vostro processo. Da una lettura attenta delle chat si apprenderebbe che: i rapporti della Marogna con Giovanna Pani sono di estrema cordialità (pur con alti e bassi emotivi della stessa Marogna) e direi affettuosi, tanto è vero che la Marogna afferma che quella (intesa della Pani e dei Becciu) è la sua famiglia; i contatti sono volti in gran parte a concordare linee di difesa. È la Marogna che organizza la visita di un giornalista di Report a Ozieri per fare un servizio a favore della Spes: c'è un episodio in cui la Marogna è la Pani in data 12 febbraio 2021 si incontrano a Oristano in una casa riservata. Sono in corso approfondimenti sul luogo esatto e sulla presenza di altre persone; per due volte la Pani (o chi per lei) avrebbe consegnato beni non specificati alla Marogna mettendoli dentro il baule della sua autovettura. Credo che sia di vostro interesse processuale verificare se la natura dei rapporti della Marogna con il Cardinale Angelo Becciu (e con tutta la sua famiglia, anche in senso lato) siano coerenti con le vostre risultanze processuali o comunque investigative».

L'ultimo dvd «contiene decreti di nomina e verbali delle consulenze tecniche informatiche. Il materiale qui allegato è da considerare come parziale, dato che le indagini in corso potrebbero far emergere dati che confermano o smentiscono le riflessioni svolte in questo momento».