Sabato 14 Ottobre 2023, 08:50

SPOLETO Spostamento dei varchi elettronici in corrispondenza della Ztl, l’amministrazione comunale torna alla carica. E a un anno esatto dall’incontro in cui sindaco e assessori avevano recepito le istanze dei commercianti, che chiedevano di lasciare la situazione inalterata, c’è l’annuncio dell’importante passo in avanti. «Questioni di pochi mesi –spiegano dall’ente – perché siamo in attesa del via libera ministeriale,poi le telecamere dei varchi elettronici verranno spostate in corrispondenza degli accessi alla Ztl». Le telecamere, quindi, non saranno più in via Filitteria e davanti alle Poste di via Matteotti, ma in corrispondenza del perimetro della Ztl, con un occhio elettronico aggiuntivo: Piazza San Domenico, via Matteotti (quadrivio), piazzetta PortaSan Lorenzo e via Esterna delle Mura.La questione di Spoleto, del resto, è un po’ anomala. I varchi, infatti,sono posizionati oltre gli accessi della Ztl e questo aspetto determina spesso situazioni di forte ambiguità.Da anni, infatti, c’è una fetta di centro storico che pur non essendo sottoposta al controllo dell’occhio elettronico rientra comunque nella zona a traffico limitato. Accade molto spesso , quindi, che gli automobilisti– pur non superando il varco elettronico – parcheggino (moltospesso senza rendersene conto) nellazona sottoposta a restrizioni, dove la multa - negli orari in cui è in vigore la chiusura della Ztl - scatta lo stesso . A rilevare la violazione, in questi casi, non è ovviamente la telecamera, ma gli operatori della Polizia locale e gli incaricati al controllo delle strisce blu. «È assolutamente giunto il momento – ha detto la nuova comandante dellaPolizia locale, Alessandra Pirro – che ci sia una definizione chiara dell’area sottoposta alle limitazioni Ztl». E alla domanda se la questionesia stata già oggetto di confronto con le associazioni di categoria, la comandante risponde: «Per ora abbiamo incontrato l’associazione dei residenti». Gli uffici, quindi, su indicazione dell’amministrazione comunale e del sindaco Andrea Sisti,sono al lavoro per portare a termine un’azione già avviata da tempo, con tanto di sopralluoghi effettuati un anno fa, e poi interrotta dopo che le associazioni di categoria si sonomesse di traverso. «Stiamo pure lavorando – ha spiegato la dottoressa Pirro – affinché la segnaletica sia più chiara possibile, anche tramite l’installazione dei pannelli a messaggio variabile». «Il centro – ha detto il sindaco Sisti – va liberato veramente dalle auto e va incentivato l’uso dei percorsi meccanizzati. Per questo stiamo lavorando anche per creare alcuni elementi di attrazione lungo il percorso della Posterna, che è molto utilizzato e apprezzato soprattutto dai turisti. Di cosa parlo? Per ora non posso svelare dettagli – risponde il primo cittadino – ne parleremo quando la situazione e le iniziative che sono in cantiere verranno definite».