Terni, musica per le strade: tre nuove targhe dedicate a Battisti, De André e Tenco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le targhe che indicano tre nuovi toponimi dedicati ad altrettanti cantautori, Lucio Battisti, Fabrizio De André e Luigi Tenco, sono state apposte dall’ufficio toponomastica nella giornata di ieri nella zona di Campitello-Gabelletta. In particolare sono state apposte le targhe per l’intitolazione della rotonda al termine di via del Centenario a Lucio Battisti, della successiva rotonda tra via Gabelletta e via delle Terre Arnolfe a Fabrizio De André e del tratto tra strada di Rotale e la Rotonda Lucio Battisti, a Luigi Tenco. Nella stessa zona sono già presenti i cartelli che indicano la via dedicata ad Augusto Daolio e quella che era stata intitolata al chitarrista ternano Francesco Jalenti.Allo stesso tempo a Piediluco è stata apposto il cartello per l’intitolazione a Giovanni Proietti (ultimo sindaco di Piediluco) dell’area destinata a transito pedonale lungo via Vincenzo Noceta, sopra la spiaggia del centro abitato."L’intitolazione di queste rotonde e della via erano state deliberate dal consiglio comunale nel 2017 e nel 2018 - sottolinea l’assessore Leonardo Bordoni – ma siano contenti che finalmente si sia sbloccato l’iter per l’apposizione delle targhe e che ci sia la possibilità di ricordare, tra l’altro, cantautori che sono nella memoria collettiva di tutti gli italiani, considerata l'importanza della musica d'autore come veicolo culturale".