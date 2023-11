Terni, il libro di Stefano Lupi “Tra la strada e la luna” con le imprese di campioni e personaggi sportivi “minori”

Giovedì 30 Novembre 2023, 19:32

Sala della biblioteca del Circolo lavoratori Terni gremita per la presentazione del libro di Stefano Lupi “Tra la strada e la luna”, edito da Incandenza Edizioni. Il presidente della Confcommercio Terni racconta le imprese di campioni e personaggi sportivi “minori” che corrono sul filo del ricordo, in una narrativa che fa del sentimento la sua espressione migliore. “Tra la strada e la luna si illuminano i brani di vita dei protagonisti. Le loro gesta sportive - si legge nella quarta di copertina - intrecciano le emozioni di un secolo di storia: il Novecento. Il terreno di gioco, nell'immaginario collettivo, si trasforma in un luogo sacro, dove si celebrano i riti antichi dello sport. I racconti proiettano in un turbinio di pensieri ed esperienze, nate dal grembo di una provincia operosa e di una città industriale. Il vecchio stadio del viale Brin, simbolo oggi irrimediabilmente perduto della città di Terni, è il palcoscenico dove si sviluppano le vicende di molti dei personaggi.”