© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il colosso di Mountain View che primeggia su tutto quello che riguarda hi-tech e servizi online, casca su uno di quelli più utilizzati dagli utenti di tutto il mondo e prende una bella insufficienza in geografia.Per Google infatti il Nera nasce dalla cascata delle Marmore.La segnalazione arriva da Umbriaraftingecanoa di Arrone che a volte si vede arrivare clienti perplessi dalla possibilità di fare rafting e canoa in una valle che non ha un fiume. Google Maps, infatti, ignora completamente il percorso naturale del fiume, che nasce sul versante marchigiano dei Monti Sibillini a Castelsantangelo sul Nera, scorrendo poi, per quasi tutta la sua lunghezza in Umbria per immettersi nel Tevere all'altezza di Orte. Non solo il Nera è stato cancellato dalla Valnerina ma anche tutti i suoi affluenti, dai più piccoli al più importante per portata d'acqua: il Corno.Eppure - sembra un gioco di parole - Valnerina è Nera, un territorio antico, ricco di borghi medievali dove primeggia, da Terni salendo verso Norcia una natura generosa e bellissima che ha il suo cuore nel fiume Nera.Ora Google, come molti studenti rimandati, dovrà mettersi a testa bassa su libri e cartine e riparare al più presto a questo errore.