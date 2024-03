Terni, dalla Fondazione Carit oltre due milioni di euro all’ospedale Santa Maria

Venerdì 8 Marzo 2024, 19:30

La Tac intraoperatoria per neurochirurgia e’ uno dei macchinari più importanti acquisiti dall’ospedale di Terni con i fondi stanziati nel 2023 dalla Fondazione Carit, che ammontano ad oltre due milioni di euro. Ma c’è anche una colonna per endoscopia in ambulatorio, un echo laser per trattamenti mini-invasivi, una barella per il trasporto grandi obesi. Attrezzature mediche che hanno permesso un notevole innalzamento delle prestazioni erogate in diversi reparti del Santa Maria. Nel video di Claudia Sensi gli interventi del presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini e del direttore generale dell’ospedale Santa Maria Andrea Casciari.