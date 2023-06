Mercoledì 28 Giugno 2023, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 08:10

PERUGIA - Battaglia Fontivegge. Per la sicurezza in una zona di città in cui la percezione dei cittadini è molto vicina al vero di un quartiere che continua a soffrire l’assalto di spacciatori e balordi.

E così ieri mattina gli agenti della polizia e della polizia municipale hanno liberato un immobile in zona parco della Verbanella dove i cittadini, ancora una votla decisivi, hanno segnalato un via vai di persone all’interno della palazzina in stato d’abbandono. Una volta dentro, come si vede nella foto pubblicata dal consigliere comunale Lorenzo Mattioni, gli agenti hanno infatti riscontrato segni evidenti di bivacco ed hanno così riportato la situazione alla normalità.

Il pomeriggio di ieri ha visto però la “risposta” dei balordi: prima è toccato a una donna, in zona via Cortonese, essere scippata della propria borsa appena uscita da un supermercato. La signora, 74 anni, era appena salita in macchina quando un uomo (probabilmente nordafricano) con una mossa fulminea le ha portato via la borsa dal lato passeggero. Un passante ha anche tentato di bloccarlo, ma senza riuscirci. Sul posto gli agenti della squadra volante che sono dovuti poi correre a qualche centinaio di metri di distanza, dove una violenta lite tra due nordafricani in mezzo alla strada (all’incrocio tra via Settevalli e via del Macello) è finita a bottigliate in testa.

Ma la battaglia Fontivegge ha visto nelle ultime ore altri due punti a favore delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di lunedì scorso gli agenti del nucleo, nel corso del loro pattugliamento, notavano in via Mario Angeloni un uomo di nazionalità nigeriana intento a consumare sostanze stupefacenti. È risultato inottemperante ad un provvedimento di espulsione emesso dalprefetto e ad un ordine del questore di lasciare il territorio italiano. Nell’attesa dell’accompagnamento al Cpr di Bari, come disposto dal questore, l’uomo ha provato ad aggredire i poliziotti.

Altro spacciatore espulso. Si tratta di un marocchino, che gli agenti della questura hanno trovato in zona Fontivegge e controllato: è risultato senza documenti e irregolare, quindi è stata immediatamente disposto il suo rimpatrio.

Sempre nell’ambito dei controlli a Fontivegge che hanno visto gli agenti di squadra volante e reparto prevenzione via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio hanno bloccato un 39enne che aveva appena acquistato eroina mentre hanno sanzionato con oltre 5mila euro un 50enne alla guida senza patente.