Giovedì 29 Febbraio 2024, 08:58

PERUGIA - Scalette danneggiate e muraglioni che perdono pezzi. Succede in via Marzia, in pieno centro storico, punto di passaggio per tanti perugini e gruppi di turisti. Eppure, nonostante l’importanza di quella strada che fa da accesso alla Rocca Paolina, ci sono anche altre tracce di degrado: sacchi dell’immondizia e rifiuti sparsi. Come ad esempio una placca antitaccheggio, che evidentemente non è bastata a far scattare l’allarme chissà qualche negozio della zona. Questo è lo scenario che in questi ultimi due giorni si sono trovati di fronte alcuni lettori che hanno segnalato al Messaggero la situazione lungo la via. Una situazione di mancato decoro visto che, come sottolineato più volte, quello è un punto importante anche per i flussi turistici. Sono frequenti infatti i gruppi di visitatori che, accompagnati dalle guide, percorrono via Marzia via dopo aver attraversato gli ambienti della Rocca.

LE SCALETTE Più volte la scalette di Porta Marzia sono finite sotto i riflettori per la mancanza di pulizia dall’erbaccia che nasce fra i mattoni. In più occasioni il Comune aveva assicurato pulizia, ma il problema non è legato solo al verde. Proprio ieri è stato segnalato che un pezzo di marmo si è staccato. Si tratta dell’angolo di uno scalino, oltretutto pericoloso per chi non presta attenzione. Sempre su questo tema, c’è da segnalare anche che la parte superiore del muro di contenimento della via, quello che si affaccia sui giardini sottostanti, non gode di miglior salute. Anche lì cadono pezzi di mattoni. Oltre che per questioni di tempo, anche e soprattutto per le strusciate degli automobilisti poco attenti nel fare manovra in fase di parcheggio.

I RIFIUTI Ma quel che in queste ore ha fatto più rimanere a bocca aperta alcuni attenti lettori, pronti a segnalare la situazione, è la situazione della buca a lato delle scalette di Porta Marzia. In quella parte ribassata, finisce spesso di tutto, dal fogliame a qualche cartaccia. Nel tempo sono state trovate anche siringhe. Stavolta però c’è finito un sacchetto di rifiuti, di quelli neri di plastica. A fargli compagnia, a livello della pavimentazione dunque ancor più in vista, un altro grosso sacco, contenente chissà cosa. Eppure si tratta di una zona moto frequentata e, in qualche punto, dotata anche di videosorveglianza. Nonostante tutto maleducazione e degrado trovano il modo di prendere piede.

AI GIARDINI A proposito di maleducazione, nei sottostanti giardini che si estendono fino alla chiesa di Sant’Ercolano, continua la protesta dei residenti della zona che lamentano la mancata pulizia degli escrementi dei cani. Colpa dei padroni poco rispettosi delle regole, abituati a portare lì i loro amici a quattro zampe per una passeggiata ma evidentemente non altrettanto abituati a pulire quando sporcano.