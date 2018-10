Perugia, irregolari in Italia: due espulsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nei guai due cittadini stranieri, un albanese e un tunisino, pregiudicati, arrestati in due operazioni dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia e della stazione di Perugia - Fortebraccio, entrambi con l’accusa di violazione della legge sull’immigrazione.Durante i controlli, i due hanno mostrato i passaporti ma anche un atteggiamento particolarlmente nervoso. Qualcosa, insomma, non tornava e sono immediatamente scattate verifiche più approfondite: i due sono stati portati in caserma e sottoposti a rilievi. Di fatto, i due stranieri erano già stati espulsi a maggio e ad agosto: erano destinatari di un provvedimento della Prefettura di Perugia ed erano stati rimpatriati nei Paesi d’origine, poi hanno fatto rientro in Italia, senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno. Espletate le formalità di rito, i due stranieri sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa di essere processati con rito direttissimo, all’esito degli iter giudiziari i due arresti sono stati convalidati.