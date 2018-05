NARNI Partirà il 1 giugno lo sportello informativo terriotoriale a favore delle attività di impresa.

"Si è svolta venerdì 18 maggio alle ore 17 presso la Sala del Camino di Palazzo Eroli la presentazione della nuova stagione dello Sportello Informativo Territoriale del Comune di Narni. All’evento erano presenti gli Assessori Lorenzo Lucarelli e Marco Mercuri promotori dell’iniziativa, il Presidente della Camera di Commercio di Terni Giuseppe Flamini, il Coordinatore dell’Area Servizi alle Imprese di Sviluppumbria Simone Peruzzi, la Consigliera del Cesvoldella Provincia di Terni Mariacristina Angeli e i responsabili della società Mind srl, Irene Falocco e Diego Pieroni, a cui è stata affidata la gestione. Il servizio di informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento europee, nazionali, regionali, avrà inizio il 1 giugno 2018 presso i locali del Centro per l’Impiego di Narni. Per richiedere un appuntamento sono già attivi i seguenti numeri 0744 747 265-267. Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Narni www.comune.narni.tr.it



L’Assessore Lucarelli, nel suo intervento introduttivo ha sottolineato come, dopo il successo della fase sperimentale ed un’analisi dei risultati ottenuti, l’amministrazione comunale di Narni ha ritenuto fondamentale dare continuità ad un servizio a supporto di tutte le realtà socio-economiche che contribuiscono allo sviluppo locale del territorio proprio in un momento di importanti mutamenti socio-economici in cui ancora permangono le conseguenze della crisi, ma anche un momento di preparazione per cogliere le interessanti opportunità e possibilità in arrivo per tutti, in particolare per coloro che hanno un’idea di nuova impresa ed intendono promuoverla e svilupparla nel territorio di Narni.



Il Dott. Peruzzi di Sviluppumbria plaude all’iniziativa ed in particolare alla sua tempestività comunicando che a Giugno è prevista l’uscita dei primi bandi dedicati alle imprese e agli investimenti relativi all’Area di Crisi Complessa Terni-Narni. In tale prospettiva, sottolinea, lo Sportello diventa un referente fondamentale per Sviluppumbria per assistere e orientare gli imprenditori ed investitori e comunicare una informazione corretta, chiara e trasparente su questa rilevante opportunità. Sono infatti previsti nei prossimi mesi anche specifici incontri territoriali informativi per l’organizzazione ed il successo dei quali è sicuramente strategica una collaborazione attiva con le amministrazioni locali ed il Comune di Narni mostra già concretamente una importante apertura in questo senso mettndo a disposizione dei propri operatori economici uno strumento efficace.



Il Presidente della Camera di Commercio Flamini sottolinea come sia indispensabile in un momento attuale mai così complesso e per molti aspetti critico avere un punto di riferimento sul territorio dedicato a tutti coloro che in qualsiasi modo contribuiscono allo sviluppo locale, un interlocutore presente, uno Sportello attivo che possa offrire un servizio di utilità concreta per la crescita e la valorizzazione del territorio. Purtroppo, evidenzia Flamini,relativamente all’ente camerale, il processo di regionalizzazione in atto ha come conseguenza il venire meno di tale fondamentale contatto con il territorio e le sue componenti più attive.



Tuttavia, continua, restano all’ente tre settori fondamentali: la digitalizzazione delle imprese, il turismo e la promozione della formazione professionale per incrementare le opportunità di occupazione e di nuova imprenditorialità per i giovani del territorio in una prospettiva di collaborazione continua con gli istituti scolastici.



E la collaborazione con gli istituti scolastici - affrema Irene Falocco della Mind - rappresenta proprio una delle novità di questo nuovo corso dello SIT allo scopo di supportare i giovani studenti in un percorso di professionalizzazione, di associazionismo e/o di nuova imprenditorialità da sviluppare nel territorio, attraverso una conoscenza più specifica degli strumenti di finanziamento a disposizione dei giovani.



Il Nuovo Sportello Informativo Territoriale pertanto sarà a disposzione non soltanto delle imprese, costituite e costituende, ma anche delle tante organizzazioni del Terzo Settore e del Volontariato che muovono, valorizzano, promuovono e animano lo sviluppo locale. Lo Sportello ha l’ambizione di diventare un reale punto di riferimento per tutte le componenti territoriali che operano con finalità di sviluppo economico, turistico, culturale, sociale, formativo ed educativo, in modo tale da facilitare la creazione di reti e/o partenariati che possano condividere obiettivi comuni e lavorare ad una progettazione più forte ed ampia, in collaborazione con Sviluppumbria, Camera di Commercio, Cesvol e Istituti Scolastici locali.

