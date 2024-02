Lunedì 19 Febbraio 2024, 08:50

PERUGIA . Lotta, stravince 3 a 0 (parziali 25-22, 25-22, 25-22) contro la Futura Giovani Busto Arsizio e porta uno storico trofeo in città la Bartoccini Fontinfissi Perugia, vincitrice nella finale della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 femminile disputata ieri a Trento. Un colpo grosso, grossissimo per la formazione del patron Antonio Bartoccini. Ma anche per Perugia, che ritrova dopo ani il dolce sapore di un trofeo di pallavolo femminile. Non succedeva dal 2008, quando faceva battere forte il cuore degli appassionati di pallavolo la gloriosa Sirio Perugia. L’ultimo titolo, prima dello scioglimento arrivato nel 2011, fu una Champions League. A distanza di anni una squadra femminile perugina torna a vincere. Lo scenario è diverso da allora, ma il titolo è senza dubbi un importantissimo punto di partenza per una nuova stagione di successi rosa, che faranno compagnia a quelli targati Sir Perugia in ambito maschile.

I COMMENTI Forte la soddisfazione nell’ambiente bianconero. A partire dal numero uno della società Antonio Bartoccini, che parla di «una grande emozione» e «una Coppa Italia meritata». Da parte sua il «grazie alle ragazze, grazie allo staff, grazie ai tanti tifosi che ci hanno sostenuto». Ora «godiamoci questo risultato storico, poi torneremo a pensare al campionato». Andrea Giovi, coach delle Black Angels: «Che soddisfazione, ambiente emozionante e vittoria storica. Adesso festeggiamo, poi ci butteremo sul campionato per fare quello che sappiamo». Imma Sirressi, capitano e libero della Bartoccini, sottolinea che la squadra voleva fortemente la coppa «perché se la meritano i tifosi e la città». «Abbiamo avuto il sostegno di tante persone. Sembrava di stare al PalaBarton», ha detto parlando dell’ambiente che c’era al ieri all’Allianz Dome di Trieste, con 200 perugini sugli spalti.

LA PARTITA Il colpo è arrivato dopo una grande battaglia, cominciata in salita, con la squadra di coach Amadio brava ad ingranare meglio e una Perugia un po’ sulle gambe, forse anche per la grande emozione che l’atmosfera del PalaTrieste ha saputo creare grazie anche alla cornice di pubblico. Sirressi e compagne hanno però cominciato a lottare pallone su pallone e si sono rese protagoniste di una grande rimonta nel primo set. Anche nella seconda frazione di gioco Busto sembra partire meglio, ma Perugia ormai è in temperatura e sta sul pezzo dando la zampata decisiva con una Montano indemoniata. Nel terzo set la Bartoccini Fortinfissi è incredibilmente determinata nel raggiungere l’obiettivo e, nonostante Busto le provi tutte, arriva il match point: chiude Ricci, che alla vigilia ha festeggiato il compleanno e si è regalata il punto decisivo. Azzeccati i cambi di coach Giovi, bravo a chiamare Viscioni e Messaggi dalla panchina nel momento giusto. Ma brave tutte le ragazze, anche quelle che non sono entrate in campo, sempre sul pezzo e in lotta su ogni singolo pallone. Festa grossa a fine gara sotto lo spicchio dei quasi 200 tifosi supporter delle Black Angels, che hanno saputo scrivere un fine settimana da sogno che entra di diritto nella storia del volley perugino. Ora la testa torna alla corsa promozione per la Serie A1.

Perugia: Messaggi, Traballi 9, Viscioni 2, Ricci 3, Braida, Bartolini 6, Montano 18, Cogliandro 9, Sirressi (L). N.E.: Atamah, Lillacci, Turini (L). All.: Giovi; ass.: Marangi.

Busto Arsizio: Pomili, Bresciani, Monza 1, Conceicao 6, Zanette 12, Furlan 9, Cvetnic 9, Rebora 7, Bonvicini (L). N.E.: Citterio, Tonello, Bosso, Del Core, Osana (L). All.: Amadio, ass.: Tettamanti.

Arbitri: Dario Grossi – Stefano Nava

NOTE Perugia: b.s. 8, ace 2, ric. pos. 52 %, ric. prf. 24 %, muri 6; Busto: b.s. 17, ace 4, ric. pos. 59 %, ric. prf. 30 %, muri 6. Durata set: 25’, 27’, 25’.