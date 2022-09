Foligno, il Laboratorio di Scienze Sperimentali porta Experimenta in Europa

FOLIGNO - Il laboratorio di scienze sperimentali di foligno esporta il modello “Experimenta” in Europa. La struttura di via Isolabella è capofila di un progetto finanziato dal programma Erasmus+ che coinvolge due scuole di Catanzaro e Zagabria ed un team di docenti spagnoli per diffondere l’insegnamento innovativo delle Stem. Diffondere in Europa un innovativo sistema di insegnamento delle discipline scientifico-tecnologiche, le cosiddette Stem. È l’ambizioso obiettivo che sta vedendo impegnato in questi mesi il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, capofila di un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, che sta coinvolgendo anche due scuole, l’Istituto tecnico economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro e l’Osnovna skola Dobrise Cesarica di Zagabria, ed un team di docenti spagnoli della Xano Channel Asociacion para el desarrollo comunitario. Di fatto un partenariato per l’educazione scolastica che prende le parti dal modello “Experimenta”, il contenitore di laboratori ed exhibit tecnologici che ogni anno viene organizzato a Foligno nell’ambito di Festa di Scienza e Filosofia. Partito da ormai qualche mese, il progetto ha preso il via attraverso una ricerca sulle buone pratiche, adottate a livello europeo, per l’insegnamento delle Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Sulla base di questa intensa di attività di ricerca, le due scuole e il team di docenti - coordinati dalla struttura di via Isolabella - realizzeranno nel prossimo mese di ottobre un booklet, ossia un manuale che conterrà le buone pratiche individuate, la metodologia generale che è alla base di Experimenta e le attività didattiche su cui stanno lavorando i diversi partner. Una volta pronto, il documento verrà presentato da docenti e studenti all’interno delle loro scuole in primis, e poi al pubblico durante la prossima edizione di Festa di Scienza e Filosofia. Per l’occasione, infatti, arriveranno a Foligno tutti i partner coinvolti nel progetto. Il booklet, inoltre, verrà pubblicato e sarà disponibile in tutte le lingue dei Paesi partner. L’obiettivo finale è quello di promuovere una metodologia innovativa dell’insegnamento delle Stem, facendone di fatto una buona pratica da diffondere in tutta Europa. Una ulteriore grande occasione, quindi, per il Laboratorio di Scienze Sperimentali diretto dal professor Pierluigi Mingarelli, frutto di un lungo lavoro portato avanti sin dalla nascita della struttura. Un lavoro che premia l’impegno e le professionalità che hanno reso possibile il raggiungimento di questo e dei tanti traguardi sino ad oggi ottenuti. Una esperienza che vive il suo apice in festa di Scienza e Filosofia, appuntamento che di anno in anno continua a crescere e a raccogliere apprezzamento non solo in Italia.