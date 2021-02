Foligno, Covid & over 80 è partita via la campagna vaccini. Giuseppe, l'ex commerciante: «E' andato tutto bene. Ai giovani dico: fatelo anche voi»

FOLIGNO – È andato tutto bene, fate il vaccino e dico anche ai giovani di farlo”. A dirlo, lunedì mattina parlando con Il Messaggero, è Giuseppe Capaldini, classe 1940 - è nato a gennaio - ex commerciante, tra i primi a fare il vaccino anti Covid attivato per gli over 80. Organizzazione impeccabile da parte del personale sanitario, tecnico e amministrativo del distretto di Foligno diretto dalla dr.ssa Giuliana Fancelli. File ordinate, attesa zero, le operazioni procedono spedite. In programma 108 vaccinazioni con dosi Pfizer. Il team vaccinale, che opera nella sala Alesini della struttura ospedaliera "San Giovanni Battista", con ingresso indipendente e percorso separato, è composto dai dirigenti medici Luigi Andreani e Stefano Portuese, dalle infermiere Claudia Caprai, Elisabetta Petrangeli, Rachele Mastrofabi e Annarita Petruccioli, dalla oss Cinzia Tomassini, dai collaboratori amministrativi Massimo Pallucchi e Claudia Badiali

