Sabato 2 Marzo 2024, 08:33

Dopo l’addio ora il ritorno nelle vie dell’acropoli, ma a novembre. Eurochocolate ritrova il suo primo amore, Perugia, in occasione del trentennale, dopo lo spostamento a UmbriaFiere dal 2020 per tre anni. L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una conferenza stampa alla biblioteca degli Arconi. E, tra le novità, anche l’inaugurazione della Città del Cioccolato negli spazi del Mercato Coperto. Ovvero quel sogno fatto già nel 2004 da Guarducci e mai dimenticato nel cassetto. All’incontro con la stampa c’erano la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni, dell'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia e Vasco Gargaglia, presidente del Cda di Destinazione Cioccolato.

NELL’ACROPOLI

«L’evento torna in corso Vannucci e lo fa con entusiasmo – ha detto Eugenio Guarducci - . Una scelta condivisa con le istituzioni locali, (Regione, Confcommercio e Comune, tutti presenti alla conferenza stampa) e in un periodo diverso, ovvero non più ad ottobre ma a novembre (dal 15 al 24)». Un ritorno, come ha spiegato Guarducci, «dopo aver raccolto le sollecitazioni di tanti soggetti, in primis dal pubblico ma anche dagli operatori e sponsor di Eurochocolate». Non è mancato uno speciale ringraziamento al primo cittadino di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, presente alla conferenza, e la promessa di reciproche collaborazioni.

NUOVE DATE

I motivi? Le nuove condizioni legate al meteo che hanno consentito agli operatori del settore ristorativo a prolungare fino ad ottobre le loro occupazioni temporanee, ovvero i dehors. E poi c’è il rischio di un evento all’aperto con 20 gradi che possono compromettere i prodotti a base di cacao. Ecco che allora, oggi come 30 anni fa, Eurochocolate può diventare, come ha sottolineato Guarducci, un modo per destagionalizzare e allungare la stagione turistica. Non mancherà un restyle degli allestimenti dell’evento con la promessa di essere «meno impattante possibile», si è detto.

MERCATO COPERTO

E poi c’è il capitolo Città del Cioccolato. Ovvero il progetto della società Destinazione cioccolato che vede in campo Confcommercio, Federalberghi, Cna, Coldiretti. La novità, lanciata dall’assessore Scoccia, è che il progetto esecutivo è stato approvato in commissione valutazione del Comune e ora, come ha sottolineato l’assessore Margherita Scoccia, l’obiettivo è quello di poter quanto prima firmare la convenzione. L’obiettivo è quello di procedere all’inizio cantiere per poi concluderlo entro novembre, proprio in occasione del trentennale di Eurochocolate nel centro storico. Una missione impossibile? «No – assicura Guarducci – come progettisti cercheremo di riuscire a colpire anche in questa direzione». E poi anche un crowdfunding per far aderire i cittadini e il videomapping che andrà a coprire i fasci littori riportati alla luce anni fa».